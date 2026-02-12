Sull' autobus con la ex stalker fa scattare il braccialetto elettronico e finisce in carcere

La polizia ha arrestato un uomo di 46 anni di origini marocchine mentre viaggiava su un autobus. Era sotto sorveglianza dopo aver molestato la sua ex e aver violato un ordine di restrizione. L’arresto è stato eseguito mercoledì, quando è stato colto sul fatto con il braccialetto elettronico. Ora finirà in carcere, in attesa di giudizio.

La polizia ha arrestato uno stalker 46enne di origini marocchine in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautela in carcere, emessa mercoledì 11 febbraio 2026 dal tribunale di Genova. L'uomo, già sottoposto al divieto d'avvicinamento alla parte offesa, con applicazione di braccialetto elettronico antistalking, domenica 8 febbraio ha violato la misura, avvicinando la ex mentre viaggiava a bordo di un autobus, facendo scattare l'allarme del dispositivo. In quell'occasione ha anche fotografato la donna con lo smartphone, inviandole le immagini correlate da messaggi minatori.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Autobus Genova Stalker ha il braccialetto elettronico ma non lo ricarica per continuare a perseguitare la ex: 28enne finisce in carcere Un uomo di 28 anni, sottoposto a sorveglianza con il braccialetto elettronico, è stato arrestato per aver continuato a molestare l'ex compagna, nonostante il divieto e le restrizioni imposte dal giudice. Distrugge il braccialetto elettronico e viola i domiciliari: finisce in carcere Un uomo di 36 anni è stato trasferito in carcere a Capanne dopo che il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Autobus Genova Argomenti discussi: UDINE | MINACCIA CON LE FORBICI DUE GUARDIE GIURATE IN SERVIZIO SULL’AUTOBUS: DENUNCIATO DAI…; Sul bus senza abbonamento, un 15enne con disabilità lasciato a piedi a Vicenza; Torino risale sull’autobus di Italia ’61 e riscopre la sua memoria urbana; Genova, aggressione sull’autobus in piazza De Ferrari. L’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi: controlli in aumento. Le parole. Sull'autobus con la ex, stalker fa scattare il braccialetto elettronico e finisce in carcereLa polizia ha arrestato uno stalker 46enne di origini marocchine in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautela in carcere, emessa mercoledì 11 febbraio 2026 dal tribunale di Genova. genovatoday.it Non riesce a convalidare il biglietto. Multata a 83 anni sull’autobusL’anziana aveva con sé tre ticket, ma il visore non ha letto il Qr code e il controllore è stato implacabile. La sanzione è di 115 euro. Il fratello della donna: Non c’è stato un minimo di comprensio ... ilrestodelcarlino.it Buona sera tutti,sta sera qualcuno a dimenticato lo zaino sull'autobus..linea 63..mi sapete dire dove posso andare a consegnarlo in modo che la persona la possa ricuperare..grazie. - facebook.com facebook Bimbo trovato senza biglietto sull’autobus. Lasciato a piedi in strada e sotto la neve x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.