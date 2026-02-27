Un messaggio di errore sta circolando tra i giocatori che partecipano alla Champions Finals di questo fine settimana. L’avviso, con scritto “ERRORE EA: Non riscattare questi pacchetti! ‘Ti contatteremo in-game’”, invita gli utenti a non aprire determinati pacchetti durante il gioco. La comunicazione sembra essere diffusa tra chi si prepara alla competizione di alto livello.

Se sei un giocatore che punta alle vette della Champions Finals questo weekend, presta la massima attenzione. Un “bug” tecnico sta trasformando i premi più ambiti della settimana in una brutta sorpresa. EA Sports ha appena rilasciato un comunicato ufficiale: il pacchetto Garantito Squadra 2 Fantasy FC è rotto. We're aware of an issue with the Fantasy FC Team 2 Guarantee Pack from the upcoming Champions Finals event, where it will award a 75+ Player Item instead of the intended Fantasy FC Team 2 Player Item.Affected players will be contacted in-game with the corrected pack in the. Invece di regalarti una stella della nuova promo Fantasy FC, il pacchetto incriminato sta consegnando ai giocatori un misero giocatore 75+ OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

ERRORE EA: Non riscattare questi pacchetti! "Ti contatteremo in-game": ecco cosa sta succedendo

