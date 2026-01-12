Non ti funziona l’app di Poste Italiane? Non preoccuparti disservizi in tutta Italia | ecco cosa sta succedendo

Da questa mattina, molti utenti di Poste Italiane stanno riscontrando problemi con i servizi digitali, che risultano temporaneamente offline. Questa interruzione colpisce diverse aree del sistema, impedendo l’accesso ai conti, le verifiche di saldo e le operazioni online. Si tratta di un disservizio diffuso in tutta Italia, di cui si stanno ancora chiarendo le cause e i tempi di ripristino.

Un lunedì da dimenticare per milioni di utenti di Poste Italiane. Dal primo mattino del 12 gennaio 2026, intorno alle otto, i servizi digitali dell’istituto hanno smesso di funzionare, lasciando i clienti nell’ impossibilità di accedere ai propri conti, verificare il saldo o completare operazioni bancarie di qualsiasi tipo. Stiamo parlando di un blackout tecnologico che ha colpito simultaneamente il sito web e l’applicazione mobile, creando un effetto domino di disagi in tutta Italia. Come evidenzia la fonte, la portata del problema emerge con chiarezza dai dati raccolti da Downdetector, la piattaforma specializzata nel monitoraggio dei malfunzionamenti digitali. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Non ti funziona l’app di Poste Italiane? Non preoccuparti, disservizi in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Poste Italiane in down: il sito e l’app sono irraggiungibili, ecco cosa sta succedendo in tutta Italia Leggi anche: “Non funziona”. Diversi down segnalati, roblemi in tutta Italia, cosa sta succedendo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Poste Italiane down: app e sito non funzionano - App e sito di Poste Italiane non funzionano dal mattino: oltre 700 segnalazioni. msn.com Come funziona e come installare la nuova App di Poste Italiane? - Dal 30 giugno 2025 Poste Italiane ha lanciato una nuova applicazione che ti permette di accentrare tutti i suoi servizi in una sola app. repubblica.it Poste Italiane, come funziona la Super App che unifica tutti i servizi - Attraverso l'applicazione "P", puoi riservare il tuo appuntamento presso l'ufficio postale e completare in anticipo moduli e documenti, rendendo più ... tg24.sky.it Dal 1° gennaio 2026 cambia lo SPID di Poste: cosa fare per continuare a usarlo senza problemi - facebook.com facebook

