Erosione costiera la Regione programma interventi in quattordici comuni del messinese

La Regione Siciliana ha avviato i lavori per definire i piani di caratterizzazione ambientale del litorale tra Patti e Tusa, coinvolgendo quattordici comuni del messinese. La struttura dedicata alla lotta al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della regione, ha iniziato le procedure per mettere in atto interventi contro l'erosione costiera. L’obiettivo è analizzare le caratteristiche ambientali dell’area interessata.

