Ermal Meta da Sanremo punge Salvini la reazione del ministro e di Celentano | Impossibile che tu non vinca

Secondo l'Accademia della Crusca, il brano Stella stellina di Ermal Meta ha uno dei testi migliori tra tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026. L'artista albanese ha parlato di questo giudizio in conferenza stampa, pungendo il leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha ribattuto con toni pacati. Su Meta è anche intervenuto Adriano Celentano, sostenendo che è "impossibile che non vinca" il Festival. Un vero e proprio endorsement da parte del "Molleggiato". Sanremo 2026, Celentano elogia Ermal Meta: «Quasi impossibile che tu non vinca». Parole che pesano, soprattutto se a pronunciarle è una delle icone della musica italiana. Sanremo, l'endorsement di Adriano Celentano a Ermal Meta per la canzone su Gaza: «Impossibile che tu non vinca». Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno». Il cantautore al Festival racconta la sua canzone sul dramma di Gaza: «Stella stellina riflette il mondo di oggi: vediamo gattini, palestre, bambini che muoiono, e poi macchine, tv, e diventa tutto uguale». Ermal Meta è tornato sul palco del Festival di Sanremo per quella che rappresenta la sua sesta presenza alla manifestazione. Così oggi Ermal Meta: "Non vincerò mai, ma chi farebbe vincere una canzone così? Se però tutti rinunciassero a Eurovision, io con questa canzone ci andrei e la canterei ancora più forte essendoci Israele". Intanto grande endorsment di Celentano nei confronti di Ermal Meta e i bambini palestinesi.