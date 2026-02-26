Sanremo l’endorsement di Adriano Celentano a Ermal Meta per la canzone su Gaza | Impossibile che tu non vinca La risposta del cantante

Durante il Festival di Sanremo 2026, un artista ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per un brano in gara, definendolo molto bello e riconoscendone il valore. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media, suscitando discussioni tra gli spettatori e gli appassionati di musica. La risposta del cantante ha confermato l’attenzione dedicata alla sua performance e alla canzone presentata.

«Che bravo Ermal! La tua canzone è bellissima». Con queste parole Adriano Celentano ha espresso il suo endorsement a Ermal Meta, in gara al Festival di Sanremo 2026. «E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca!», ha scritto Celentano sui social. Un messaggio accolto con gratitudine dall’artista, che ha risposto: «Che onore, maestro! Grazie». Ermal Meta è in gara con Stella stellina, un brano che affronta tra le righe il tema della strage dei bambini di Gaza. «Non vincerò mai, ma chi farebbe vincere una canzone così? Se però tutti rinunciassero all’Eurovision, io con questa canzone ci andrei e la canterei ancora più forte, essendoci Israele», ha detto oggi il cantante in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Celentano elogia Ermal Meta: «Quasi impossibile che tu non vinca»Parole che pesano, soprattutto se a pronunciarle è una delle icone della musica italiana.

