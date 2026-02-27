Epstein il gelo di Hillary sulle vittime | Non sono qui per parlare di sentimenti

Durante un intervento pubblico, una figura politica ha dichiarato di non essere lì per discutere di emozioni o per commentare fatti di cui non ha conoscenza diretta. La frase è stata pronunciata in risposta a domande riguardanti questioni delicate, sottolineando la volontà di mantenere un approccio distaccato e concentrarsi su altri aspetti della questione.

''Non sono qui per parlare di sentimenti'' e nemmeno per speculare su situazioni alle quali non era presente. Così Hillary Clinton ha risposto a una domanda posta dalla deputata repubblicana Nancy Mace, che ha chiesto all'ex first lady cosa provasse nei confronti delle ragazze che massaggiavano suo marito Bill Clinton e che erano state procurate da Jeffrey Epstein. Lo ha reso noto alla Cnn una fonte che ha assistito alla deposizione. "Non ricordo di aver mai incontrato Epstein. Non ho mai volato sul suo aereo né visitato la sua isola", ha detto Hillary Clinton nella sua dichiarazione di apertura alla Commissione di Vigilanza della Camera sul caso Epstein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il contrattacco di Hillary su Epstein e il patto di ferro con il marito Bill Clinton: “Se volete scoprire la verità fate parlare Trump sotto giuramento”Roma – Otto anni da senatore, quattro da segretario di Stato Usa, due campagne presidenziali perdute contro gli inarrestabili Obama, nel 2008, e...

