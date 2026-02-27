epstein files oggi bill clinton in audizione alla camera dopo la testimonianza della moglie hillary

Oggi, alla Commissione di Vigilanza della Camera, si presenta Bill Clinton per testimoniare sul caso degli Epstein files, dopo che sua moglie Hillary aveva già reso dichiarazioni in merito. La comparsa dell'ex presidente statunitense si inserisce in un procedimento che coinvolge dettagli e documenti relativi a questa inchiesta. La sua presenza si aggiunge alle audizioni legate alla vicenda.

Dopo Hillary Clinton, oggi è il turno di Bill Clinton di testimoniare alla Commissione di Vigilanza della Camera sul caso degli Epstein files. L’ex first lady e segretaria di Stato è stata audita per oltre 6 ore e l’esponente dem ha parlato anche dei rapporti tra il marito e l’ex finanziere. “Il loro rapporto si è concluso diversi anni prima che venisse alla luce qualsiasi cosa sulle attività criminali di Epstein e che fosse stato accusato. Penso che questo sia esattamente ciò che mio marito testimonierà”. Il portavoce di Bill Clinton aveva riferito che l’ex presidente degli Stati Uniti non è mai stato sull’isola privata del finanziere, dove venivano perpetrati gli abusi su ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

LaPresse. . "Il rapporto di Bill Clinton con Jeffrey Epstein si era concluso diversi anni prima che venisse alla luce qualsiasi cosa sulle sue attività criminali". Così Hillary Clinton, parlando con i giornalisti dopo la sua deposizione davanti alla commissione di Vigil - facebook.com facebook

Hillary Clinton all'attacco: "Mai incontrato Epstein, interrogate Trump". Poi difende il marito. Mosca replica: "Bill Clinton sapeva tutto, e anche Hillary Clinton lo sa. E quello che ha detto è una menzogna totale". Oggi l'audizione di Bill. #ANSA x.com