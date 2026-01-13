Caso Epstein Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato la loro intenzione di non testimoniare questa settimana davanti alla commissione di Vigilanza della Camera riguardo al caso Epstein. La decisione si inserisce nel contesto di un’indagine volta a chiarire eventuali coinvolgimenti e responsabilità legate alla vicenda. La loro assenza potrebbe influenzare lo sviluppo delle indagini e la comprensione dei fatti finora emersi.

(Adnkronos) – Bill e Hillary Clinton non intendono presentarsi in settimana a deporre davanti alla commissione di Vigilanza della Camera sul caso Epstein. L'ex presidente degli Stati Uniti e sua moglie, ex segretario di Stato, lo hanno comunicato in una lettera di otto pagine inviata al presidente della commissione James Comer, in cui definiscono le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare Leggi anche: Caso Epstein, Trump attacca: “Era un democratico, chiedete a Bill Clinton non a me” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare - L'ex presidente e la moglie hanno puntato il dito contro il presidente della Commissione di Vigilanza della Camera, sfidandolo a incriminarli per oltraggio al Congresso ... msn.com

Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein - L'ex preesidente Usa e la ex segretario di Stato dopo il no hanno sfidato il presidente della Commissione ad incriminarli per oltraggio al Congresso ... huffingtonpost.it

Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare sul caso Epstein - Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera che sta indagando su Jeffrey Epstein, sfidando il presidente della commissione, il repubblic ... msn.com

Le rivelazioni sui presunti legami internazionali, il caso Epstein e le reazioni della politica - facebook.com facebook

Caso #Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente #Trump” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.