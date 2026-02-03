Bill e Hillary Clinton hanno deciso di andare a testimoniare davanti alla commissione della Camera sulla vicenda Epstein. Dopo mesi di rifiuti e trattative, i due hanno accettato di deporre sui Files legati al finanziere condannato per abusi su minori. La decisione arriva in un momento di grande attesa e tensione.

Dopo mesi di resistenza e trattative complicate, Bill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti alla commissione supervisione della Camera dei Rappresentanti sull’inchiesta relativa a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali su minori e morto in carcere nel 2019. La decisione è arrivata appena prima di un voto che avrebbe potuto portare entrambi in tribunale per oltraggio al Congresso, con possibili conseguenze penali. Per capire la portata di questo momento, occorre sottolineare che nessun ex presidente statunitense testimonia davanti a una commissione del Congresso dal 1983, quando lo fece Gerald Ford. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bill e Hillary Clinton cedono: deporranno sugli Epstein Files davanti al Congresso dopo mesi di rifiuti

Bill e Hillary Clinton cambiano idea all’ultimo minuto e si preparano a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza della Camera.

Una commissione della Camera dei Rappresentanti ha avviato un procedimento contro Bill e Hillary Clinton, accusandoli di oltraggio al Congresso per aver rifiutato di testimoniare nell’ambito di un’indagine sul caso Epstein.

