Epstein files Hillary Clinton rivela alla Camera | Se volete scoprire la verità chiamate a testimoniare Trump

Hillary Clinton ha dichiarato alla Camera che, se si desidera scoprire cosa sia successo, bisogna ascoltare anche le testimonianze di Trump. La politica statunitense si sta muovendo in direzioni inaspettate, con richieste di audizioni che coinvolgono figure di spicco. La vicenda continua a suscitare attenzione, lasciando aperti molti interrogativi sulla prossima evoluzione delle indagini.

Hillary Clinton sta collaborando con gli investigatori del Congresso nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, “rispondendo alle domande in piena fede e in buona fede”, ha dichiarato oggi durante una pausa il deputato Robert Garcia, il principale esponente democratico della Commissione di Vigilanza della Camera. L’ex presidente Bill Clinton comparirà domani, segnando il culmine di uno scontro legale con i repubblicani sulla testimonianza della coppia. “Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini”. Lo ha affermato Hillary Clinton nella sua testimonianza davanti al Comitato di Vigilanza di New York. “Non sono mai salita sul suo aereo né ho messo piede a casa sua”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

