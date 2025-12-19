Epstein files oggi la pubblicazione dei documenti | le censure per nascondere i potenti e il possibile inghippo su Clinton

Oggi si apre un nuovo capitolo con la pubblicazione degli Epstein files, documenti che sollevano sospetti su censure e omissis volte a nascondere i collegamenti dei potenti. Tra le questioni più delicate, spicca il possibile coinvolgimento di figure di rilievo come Clinton, alimentando dubbi e polemiche. Un momento cruciale che potrebbe svelare verità scomode e ridefinire equilibri di potere.

È arrivato per Donald Trump il giorno del non plus ultra, la scadenza per il rilascio di tutti i fascicoli non segretati sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Venerdì 19 dicembre segna il trentesimo giorno dal momento in cui, messo spalle al muro dalla maggior parte del Congresso e da molti suoi alleati di partito, il presidente americano ha dovuto firmare la misura – l'Epstein Files Transparency Act – che stabiliva la pubblicazione entro un mese di tutta la documentazione non coperta da segreto di Stato. Una vittoria per tutto il mondo Maga, che da anni chiedeva di poter leggere gli atti convinti di trovarci elementi scottanti contro i democratici, ma anche per i democratici, che hanno approfittato della ritrosia del tycoon per girargli contro le accuse prima rivolte contro i loro rappresentanti.

Alla vigilia della pubblicazione dei file su Epstein, i democratici diffondono nuove foto e sms dall'archivio del finanziere, aumentando la pressione. Tra le figure che appaiono nelle foto ci sono Bill Gates, Chomsky e un piede femminile.

Il filosofo Noam Chomsky e Bill Gates appaiono nelle foto degli Epstein files, diffuse dai componenti dem della commissione vigilanza della Camera Usa.

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell chiede annullamento condanna e invoca l'habeas corpus: "Pubblicazione dei files ostacola processo equo"

Il 19 Dicembre è la data fissata per la pubblicazione integrale, scaricabile e ricercabile, dei documenti Epstein.

