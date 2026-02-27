Bill Clinton ha dichiarato di non aver visto nulla riguardo alle attività di Jeffrey Epstein e di non aver commesso alcun illecito. La sua testimonianza si è svolta davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana, il 27 febbraio 2026. Durante l'audizione, ha affermato di non essere a conoscenza dei crimini attribuiti a Epstein. La testimonianza si è concentrata esclusivamente su questa dichiarazione.

Roma, 27 febbraio 2026 – "Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male”. Lo ha detto Bill Clinton nella sua testimonianza su Jeffrey Epstein davanti alla Comissione di sorveglianza della Camera americana. “Non avevo idea dei suoi crimini”, ha aggiunto l'ex presidente Usa. “So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. So quello che ho visto e ancora più importante quello che non ho visto”, ha detto ancora nella sua dichiarazione iniziale pubblicata su X. E oggi i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza hanno ribadito l'invito a chiamare Donald Trump a deporre sotto giuramento. “Faremo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Epstein, Bill Clinton: “Non ho visto nulla. Non avevo idea dei suoi crimini”

Temi più discussi: Caso Epstein, quei file scomparsi su Trump e la Clinton connection; Hillary Clinton all'attacco: 'Mai incontrato Epstein, interrogate Trump'. Oggi l'audizione di Bill Clinton; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Sospesa la deposizione di Hillary dopo una fuga di notizie. Lei: La commissione dovrebbe indagare su Trump, non su di me.

