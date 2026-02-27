Epstein al nipote di Gianni Agnelli | Mi devi un bambino La frase choc che scuote il potere italiano

Jeffrey Epstein, noto per le sue relazioni con figure influenti, ha rivolto al nipote di Gianni Agnelli una frase shock: «Mi devi un bambino». La frase, emersa in un contesto di indagini e testimonianze, ha attirato l’attenzione sui legami tra Epstein e personaggi di spicco dell’alta società italiana. La notizia ha suscitato scalpore e sollevato interrogativi sulla portata delle sue connessioni.

La corrispondenza tra l'orco e Eduardo Teodorani Fabbri, figlio della sorella dell'Avvocato, parte almeno dal 2010, due anni dopo la prima condanna del magnate. Il quale, oltre a sapere in anticipo maxi operazioni di Exor e commentare insieme ragazze, di lui diceva: «È uno di noi». Jeffrey Epstein era ovunque. Aveva senz'altro una comprovata e stabile frequentazione con i massimi livelli del potere politico, economico e accademico statunitense, ma la sua rete raggiungeva anche l'Europa, l'Asia e perfino l'Africa (si parla di legami con figure vicine ai leader di Senegal e Costa d'Avorio). Per ora, al di fuori degli Usa, sono cadute teste nel Regno Unito, dove è indagato addirittura un reale, in Francia, negli Emirati Arabi Uniti, in Slovacchia, in Norvegia e in Svezia.