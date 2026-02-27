Epstein al nipote di Gianni Agnelli | Mi devi un bambino

Una conversazione tra Epstein e il nipote di Gianni Agnelli risale almeno al 2010, due anni dopo che il magnate aveva subito la sua prima condanna. In questa corrispondenza, Epstein rivolgeva richieste e commenti che attirano l’attenzione per il loro tono e contenuto. La vicenda coinvolge vari personaggi e apre uno squarcio su rapporti e comunicazioni risalenti a oltre un decennio.

La corrispondenza tra l'orco e Teodorani, figlio della sorella dell'Avvocato, parte almeno dal 2010, due anni dopo la prima condanna del magnate. Il quale, oltre a sapere in anticipo maxi operazioni di Exor e commentare insieme ragazze, di lui diceva: «È uno di noi». Jeffrey Epstein era ovunque. Aveva senz'altro una comprovata e stabile frequentazione con i massimi livelli del potere politico, economico e accademico statunitense, ma la sua rete raggiungeva anche l'Europa, l'Asia e perfino l'Africa (si parla di legami con figure vicine ai leader di Senegal e Costa d'Avorio). Per ora, al di fuori degli Usa, sono cadute teste nel Regno Unito, dove è indagato addirittura un reale, in Francia, negli Emirati Arabi Uniti, in Slovacchia, in Norvegia e in Svezia. Eduardo Teodorani Fabbri, nato il 21 settembre 1965 da Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato morta centenaria il 26 dicembre, cugino in...