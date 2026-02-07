A Londra il ciclone Epstein si fa sentire forte. I file desecretati del finanziere, morto in cella nel 2019, alimentano polemiche e rischiano di mettere sotto pressione il governo britannico. Nel frattempo, Re Carlo viene contestato durante un evento pubblico, mentre Starmer si trova al centro di una nuova bufera politica. La scena politica e sociale del Regno Unito si muove rapidamente, con novità che tengono tutti con il fiato sospeso.

Roma –?????? Lo scandalo Epstein esplode ora in Gran Bretagna. E i file desecretati del finanziere trovato morto nella sua cella nel 2019 rischiano di travolgere anche il governo inglese. Non c’è solo la questione Andrea. Re Carlo, l’altro giorno, è stato contestato, mentre era in una visita pubblica con la regina Camilla nel villaggio di Dedham nell’Essex, alla luce delle nuove rivelazioni emerse dai file Usa sul conto del fratello, il reprobo di casa Windsor. Britain's King Charles III and Queen Camilla during a meeting with the British community in Villa Wolkonsky, Rome, Italy 8 April 2025. ANSAFABIO FRUSTACI "Carlo, hai sollecitato la polizia ad avviare un’indagine su Andrea?”, ha chiesto un uomo fra la folla rivolgendosi al sovrano che stava salutando i sudditi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ciclone Epstein a Londra, Re Carlo contestato e Starmer nella bufera. Spunta il nome di un nipote di Gianni Agnelli

Eduardo Teodorani Fabbri, nipote di Agnelli, ha attirato l’attenzione dei media dopo essere stato collegato ai Files di Epstein.

Re Carlo III si trova al centro di nuove proteste dopo lo scandalo Epstein.

