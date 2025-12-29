Brigitte Bardot il ricordo di Rino Barillari e Enrico Vanzina

In queste ore, numerosi protagonisti dello spettacolo condividono il loro ricordo e le riflessioni su Brigitte Bardot. Rino Barillari ed Enrico Vanzina sono tra coloro che hanno espresso il loro pensiero, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di una figura iconica del cinema e della cultura. Un momento di riflessione che sottolinea l’importanza del suo lascito nel panorama artistico e sociale.

Diversi personaggi dello spettacolo in queste ore stanno raccontando il personalissimo pensiero di Brigitte Bardot. Se Enrico Vanzina la ricorda giovanissima nel ruolo di Poppea, in un film diretto dal padre; Rino Barillari la rievoca per le strade di via Condotti con Gunther Sachs. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brigitte Bardot, il ricordo di Rino Barillari e Enrico Vanzina Leggi anche: Perché Brigitte Bardot “Piace a troppi”. Il ricordo di Ciccotti Leggi anche: Rino Barillari, l’aggressione di Depardieu e il processo: “La guerra è guerra” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Brigitte Bardot, il ricordo di Rino Barillari e Enrico Vanzina. Brigitte Bardot, Rino Barillari: «Divenne in una notte la regina di via Condotti. Sachs mi lanciò la fotocamera, ma per lei valeva la pena» - Quando Brigitte Bardot sbarcò nella Capitale, nel lontano 1967, rimanemmo tutti folgorati. ilmessaggero.it

Brigitte Bardot, la diva per caso che con un film conquistò il mondo - Aspirante ballerina classica, il suo sogno non era quello di fare l’attrice. repubblica.it

Si spegne la stella di Brigitte Bardot, addio nella sua Saint-Tropez - Due ricoveri, poi la fine a 91 anni nella sua 'Mandrague' vicina agli amati animali. ansa.it

Ci ha lasciato Brigitte Bardot e in questo momento tutto i giornali e le televisioni parlano di Lei. La sua bellezza, il suo particolare carattere, la sua “libertà” e i suoi scandali. Tutto questo non mi interessa molto, perché ciò di cui bisognerebbe parlare é del suo c - facebook.com facebook

Brigitte Bardot se n’è andata a 91 anni, ma la sua vera eredità resta impressa in "Il disprezzo" di Jean-Luc Godard. Ce ne parla Paolo Nizza su #SkyInsider x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.