Enrico Nigiotti annuncia l’album Maledetti innamorati e un feat con Olly

Enrico Nigiotti torna in scena con un nuovo album. Si chiama Maledetti Innamorati e uscirà presto. L’artista ha anche annunciato un featuring con Olly, che farà parte del disco. I fan sono già in fermento, curiosi di ascoltare le nuove canzoni e questa collaborazione.

Enrico Nigiotti annuncia il suo sesto album in studio, che si intitolerà Maledetti Innamorati e che contiene una collaborazione con Olly. Enrico Nigiotti torna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l'autenticità in un mondo spesso più attento all'apparenza. Ogni volta che non so volare farà parte del suo sesto album in studio, che si intitolerà Maledetti Innamorati e verrà pubblicato il 13 marzo.

