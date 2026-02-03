Enrico Nigiotti in vista di Sanremo 2026 | L’affetto del pubblico mi sta aiutando ci sarà un tour estivo

Enrico Nigiotti si prepara per il Festival di Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che so volare. A pochi giorni dalla sua esibizione, il cantante toscano dice di sentire forte l’affetto del pubblico, che gli dà energia. Nigiotti ha già annunciato un tour estivo, sperando di coinvolgere ancora di più i fan con le sue canzoni. La sua partecipazione al festival è attesa con curiosità e speranza.

Enrico Nigiotti si racconta a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che so volare. Enrico Nigiotti si racconta a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che so volare: «Viviamo in un mondo in cui è difficile mostrarsi fragili, io mi sento forte anche perchè sono fragile, nel brano cantare che non so volare è un’antitesi per chi ti spiega che devi stare sempre in cima. Nella vita si tocca più volte il fondo e lì devi avere vicine persone che ti vogliono bene e che ti danno una mano». Per la serata delle cover ha deciso di interpretare un pezzo di Samuele Bersani in compagnia di Alfa: « Ho scelto En e Xanax perchè Bersani è un grande artista, con una delle sue canzoni più belle. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Enrico Nigiotti parteciperà al 76° Festival di Sanremo con il brano

