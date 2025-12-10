Christmas Food Experience | enogastronomia artigianato e spettacoli per bambini

Nel cuore di Cutrofiano, le festività natalizie si animano con un evento che celebra enogastronomia, artigianato e divertimento per tutta la famiglia. Tra luci, sapori autentici e spettacoli, la Christmas Food Experience promette due giornate all'insegna della convivialità e delle tradizioni, creando un'atmosfera magica per residenti e visitatori.

CUTROFIANO- Tra luci scintillanti di Natale, profumi di pietanze tipiche e il calore delle tradizioni artigiane, Cutrofiano si prepara a ospitare due giornate ricche di iniziative pensate per grandi e piccini.Un viaggio per assaporare le eccellenze salentine e conoscere da vicino le storie e la.

Preparati a due serate indimenticabili: il 13 e 14 dicembre in Piazza Municipio a Cutrofiano arrivano gli Accasaccio Band, pronti a far vibrare il Christmas Food Experience! MUSICA - STAND ENOGASTRONOMICI - ARTISTI DI STRADA - VISITE GUIDATE