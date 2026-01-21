La storica Anna Foa riprende gli incontri organizzati dalla Libreria Laterza

La Libreria Laterza riprende gli incontri con la storica Anna Foa, continuando il ciclo dedicato alla storia e ai classici. Dopo il successo delle precedenti conferenze con Luciano Canfora, questi appuntamenti offrono l’opportunità di approfondire temi storico-academici con esperti di rilievo. Un’occasione per conoscere e riflettere su pagine fondamentali del passato in un contesto di dialogo e confronto culturale.

Dopo il successo degli appuntamenti del ciclo "Utilità dei classici" con Luciano Canfora, proseguono gli incontri organizzati dalla Libreria Laterza, con protagonisti insigni storici e accademici, per raccontare fondamentali pagine di storia. Lunedì 26 gennaio, alle 18.15, al Multicinema Galleria.

