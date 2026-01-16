Lactalis apre una nuova sede a Milano | investimento da 35 milioni di euro

Lactalis ha inaugurato a Milano una nuova sede, risultato di un investimento di 36 milioni di euro. L'iniziativa mira a potenziare le attività aziendali e contribuire alla riqualificazione dell'area urbana circostante, comprendente la zona della fermata della metropolitana e della stazione ferroviaria Romolo. Questa apertura rappresenta un passo importante per l'espansione dell'azienda nel territorio milanese.

