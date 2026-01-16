Lactalis apre una nuova sede a Milano | investimento da 35 milioni di euro
Lactalis ha inaugurato a Milano una nuova sede, risultato di un investimento di 36 milioni di euro. L'iniziativa mira a potenziare le attività aziendali e contribuire alla riqualificazione dell'area urbana circostante, comprendente la zona della fermata della metropolitana e della stazione ferroviaria Romolo. Questa apertura rappresenta un passo importante per l'espansione dell'azienda nel territorio milanese.
Con un investimento da 36 milioni di euro, apre a Milano la nuova sede di Lactalis. Un progetto che serve anche a riqualificare l'area urbana attorno alla fermata della metropolitana e della stazione ferroviaria Romolo. Lactalis è una multinazionale agroalimentare francese che opera nel settore dell'industria lattiero-casearia, con sede a Laval, di proprietà della famiglia Besnier. L'azienda, che conta con un fatturato di 30.3 miliardi di euro (2024) e 85mila dipendenti, controlla Galbani, Parmalat, Invernizzi, Locetelli, Cademartori, Vallelata, Nuova Castelli, Ambrosi e Alival. Nella giornata di venerdì si è svolta una cerimonia riservata a istituzioni e dipendenti in Largo Tazio Nuvolari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Apre il Famila Superstore: investimento da 4 milioni di euro e nuove assunzioni | LE FOTO
Leggi anche: Milano Cortina 2026, presentata la nuova Ice Hockey Arena a Rho Fiera Milano, investimento da €25 milioni e capienza fino a 4.000 spettatori
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.