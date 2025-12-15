L' Enav apre una nuova sede a Palermo | assunti 11 giovani professionisti fra ingegneri e informatici
Enav inaugura una nuova sede a Palermo, rafforzando la presenza nel territorio. Situata al quattordicesimo piano del palazzo della Camera di commercio in via Emerico Amari, la struttura ospiterà 11 giovani professionisti tra ingegneri e informatici, segnando un passo importante nello sviluppo delle attività dell’azienda nel contesto locale.
