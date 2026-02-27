Undici paesi europei si oppongono all’introduzione dell’ETS, il sistema di scambio delle emissioni, causando tensioni nel Green Deal. L’Italia si schiera contro la proposta, chiedendo di fermare l’aumento dei costi per imprese e famiglie. Nel frattempo, il governo italiano ribadisce la centralità della questione energetica, mentre il dibattito sull’adeguamento del mercato delle emissioni continua a svilupparsi.

Giorgia Meloni, al bilaterale con il presidente cipriota Nikos Christodoulidis, ha ribadito che l’energia è una «priorità assoluta». Parole condivisibili. Meno rassicurante, però, è il contesto in cui vengono pronunciate: quello di un’Unione europea che continua a difendere l’impianto ideologico del Green Deal mentre undici Paesi membri iniziano apertamente a metterne in discussione i meccanismi più onerosi. Il nodo è sempre lo stesso: il sistema ETS (Emission Trading System), il mercato europeo delle emissioni, diventato nel tempo non solo uno strumento ambientale ma una vera e propria leva fiscale indiretta che incide sui costi industriali e, a cascata, sulle bollette. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Energia, crepe nel Green Deal: undici Paesi contro l’ETS. L’Italia alza la voce in Europa per fermare la stangata su imprese e famiglie

