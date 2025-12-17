Migranti l’Europa si sveglia e alza la voce | 19 Paesi firmano il patto per i Paesi terzi e la stretta sui trafficanti

L’Europa si risveglia sulla questione migratoria, unendo le voci di 19 Paesi membri che chiedono azioni concrete. Con una lettera alla Commissione europea, si sollecitano soluzioni innovative e partnership rafforzate per contrastare il traffico di migranti e gestire in modo efficace le migrazioni irregolari, segnando un passo deciso verso una maggiore coesione e sicurezza europea.

Con una lettera inviata alla Commissione europea, 1 9 Paesi membri dell’Ue chiedono con urgenza lo sviluppo di nuove soluzioni e partenariati innovativi nel campo del contrasto al traffico di migranti e alle migrazioni irregolari. Nella lettera, che per l’Italia è stata firmata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si sottolinea che per affrontare le cause profonde della migrazione. E combattere i trafficanti, è necessario rafforzare la strategia di partenariati globale. E implementare gli accordi con i Paesi Terzi sicuri. Migranti, arriva la lettera di 19 Paesi Ue alla Commissione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

