La prima sfilata Armani di Leo Dell' Orco | applausi e standing ovation

Oggi si è svolta la prima sfilata uomo di Giorgio Armani firmata da Leo Dell'Orco. Un evento che ha suscitato attenzione per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, sottolineando l'importanza delle scelte stilistiche e della cura dei dettagli. La presentazione ha rappresentato un momento significativo nel percorso creativo del designer, offrendo uno sguardo incisivo sul futuro della moda Armani.

Un debutto nel segno della continuità e il suo contrario. Si è tenuta oggi la prima sfilata uomo di Giorgio Armani firmata da Leo Dell'Orco. Lo show si è svolto in via Borgonuovo a Milano, davanti a un pubblico di esperti e amanti che al termine dell'evento hanno applaudito a lungo con tanto di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Silvana Armani e Leo Dell’Orco guideranno lo stile di Armani

Silvana Armani e Leo Dell’Orco sono stati nominati nuovi responsabili dello stile di Armani, a seguito della recente riorganizzazione dei vertici aziendali. Durante l’ultimo consiglio di amministrazione del 2025, sono state ufficializzate queste nomine strategiche, confermando l’impegno del gruppo nell’affinare la propria direzione creativa e gestionale. La riorganizzazione mira a rafforzare la posizione del marchio nel mercato internazionale, mantenendo fede alla tradizione di eccellenza e innovazione che contraddistingue Armani.

Leo Dell'Orco, compagno di Giorgio Armani: "Alla fine mi diceva che non ce la faceva più"

A quattro mesi e mezzo dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, suo compagno e collaboratore, ricorda il loro rapporto. In un’intervista al Corriere della Sera, Dell’Orco descrive il periodo di adattamento e il legame che li ha uniti, condividendo riflessioni sulla perdita e sul percorso di ricostruzione. Un racconto intimo che offre uno sguardo sulla vita privata del celebre stilista e sul suo rapporto con chi gli è stato accanto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Leo Dell'Orco, compagno di Armani: «La mia vita con Giorgio, un amore bello e tosto. La malattia fu durissima. Mi disse: "Non ho più voglia"» - Leo Dell’Orco: «Ero l’unico a dirgli: "Giorgio, questo non mi piace"». msn.com