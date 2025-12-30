Silvana Armani e Leo Dell’Orco guideranno lo stile di Armani

Silvana Armani e Leo Dell’Orco sono stati nominati nuovi responsabili dello stile di Armani, a seguito della recente riorganizzazione dei vertici aziendali. Durante l’ultimo consiglio di amministrazione del 2025, sono state ufficializzate queste nomine strategiche, confermando l’impegno del gruppo nell’affinare la propria direzione creativa e gestionale. La riorganizzazione mira a rafforzare la posizione del marchio nel mercato internazionale, mantenendo fede alla tradizione di eccellenza e innovazione che contraddistingue Armani.

Armani ha completato la sua riorganizzazione dei vertici dirigenziali. Durante l’ultimo consiglio di amministrazione del 2025, di cui Il Messaggero ha anticipato i punti all’ordine del giorno, sono state ufficializzate due nomine per altrettante figure chiave della maison. Pantaleo Dell’Orco, presidente della società, della Fondazione e primo azionista, sarà il Responsabile Stile Uomo, mentre a Silvana Armani, nipote ed erede del fondatore Giorgio, è stata affidata la gestione dello Stile Donna. Il board ha poi formalizzato la nomina di Giuseppe Marsocci come amministratore delegato, nominandolo anche direttore generale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Silvana Armani e Leo Dell’Orco guideranno lo stile di Armani Leggi anche: Armani, ecco le nuove nomine: Marsocci Ad, Leo Dell'Orco presidente del Cda e la nipote Silvana vice Leggi anche: Giorgio Armani, Leo Dell’Orco nominato presidente della Fondazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Armani, ecco le nuove nomine: Marsocci Ad, Leo Dell'Orco presidente del Cda e la nipote Silvana vice - Giuseppe Marsocci è stato nominato amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato. ilmessaggero.it Chi è Silvana, la nipote ed erede di Giorgio Armani - La nipote di Giorgio Armani inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda da giovanissima e come modella. dilei.it Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci è il nuovo amministratore delegato - Il dirigente entra in carica con effetto immediato e riporterà al consiglio d’amministrazione presieduto da Leo Dell’Orco e con Silvana Armani come vicepresidente Entra nel vivo la successione di ... panorama.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.