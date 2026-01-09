Cesena-Empoli Mignani | Sarà una partita equilibrata Adamo per me era un giocatore importante

Alla vigilia di Cesena-Empoli, valida per la 19ª giornata di Serie B, mister Michele Mignani ha commentato l’incontro in programma sabato alle 19:30 al Manuzzi. L’allenatore ha sottolineato l’equilibrio della partita e ricordato l’importanza di Adamo per la squadra. I toscani, guidati da Dionisi, rappresentano un avversario competitivo che metterà alla prova le ambizioni delle due formazioni.

Mignani verso Cesena-Empoli: “Adamo ha chiesto di andare via, sul mercato qualcosa ci serve” - Alla ripresa del campionato dopo la pausa, Michele Mignani presenta Cesena- corriereromagna.it

Cesena, Mignani: "La prima dell'anno può riservare sorprese. Mercato? Qualcosa serve" - “È stato un 2025 positivo sulle basi di quello costruito nel campionato precedente. tuttomercatoweb.com

Dal poker di Benito Lorenzi nel 1946, passando per la prima sfida in Serie A del 1988, il rocambolesco 3-3 del 2004 e l’ultimo successo azzurro del 2018 per una storia lunga quasi 80 anni: leggi il racconto dei precedenti in Romagna tra Cesena e Empoli - facebook.com facebook

Dal poker di Benito Lorenzi nel 1946, passando per la prima sfida in Serie A del 1988, il rocambolesco 3-3 del 2004 e l’ultimo successo azzurro del 2018 per una storia lunga quasi 80 anni: leggi il racconto dei precedenti in Romagna tra Cesena e Empoli x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.