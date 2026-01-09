Cesena-Empoli Mignani | Sarà una partita equilibrata Adamo per me era un giocatore importante
Alla vigilia di Cesena-Empoli, valida per la 19ª giornata di Serie B, mister Michele Mignani ha commentato l’incontro in programma sabato alle 19:30 al Manuzzi. L’allenatore ha sottolineato l’equilibrio della partita e ricordato l’importanza di Adamo per la squadra. I toscani, guidati da Dionisi, rappresentano un avversario competitivo che metterà alla prova le ambizioni delle due formazioni.
Alla vigilia della prossima sfida, mister Michele Mignani ha presentato Cesena-Empoli, 19esima giornata del campionato Serie B, al Manuzzi sabato alle ore 19:30 arrivano i toscani allenati da Dionisi. "La prima partita dell'anno - si legge sul sito del Cesena Fc - può avere delle sorprese.
