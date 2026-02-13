Cesena-Venezia Mignani | Momento difficile sul piano dei risultati i giocatori devono alzare l' asticella

Mignani ha dichiarato che il Cesena affronta una fase difficile a causa delle recenti sconfitte, e chiede ai suoi giocatori di migliorare le prestazioni. Sabato sera alle 19:30, allo stadio Manuzzi, il team cerca di reagire contro il Venezia, in una partita che cade nel giorno di San Valentino. La squadra si prepara dopo aver subito una pesante sconfitta contro l’Entella in settimana.

Le condizioni di Olivieri e Shpendi? “Dagli esami strumentali non hanno lesioni, bisogna capire se vale la pena prendersi dei rischi, decideremo in base alle sensazioni dei ragazzi" “Quello che deve esserci sempre in ogni partita - ha detto mister Michele Mignani alla vigilia - è alzare il livello di attenzione ed alzare l'intensità della fase difensiva. Dobbiamo essere consapevoli che avremo davanti una squadra forte, capace di farti male, quindi ogni palla può essere determinante. Questo è l'unico metodo che conosco per cercare di prendere meno gol, soprattutto nel momento in cui hai tanti giorni per preparare una partita, però poi alla fine, come ho già detto, la nostra è una squadra che ha tanti pregi e tanti difetti e, probabilmente, uno dei difetti che ha, e che non è semplice togliere, è quello di subire quasi sempre un gol durante le partite”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

