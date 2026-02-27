Emozione e partecipazione per la cerimonia nella casema di viale Pindaro della fondazione dei vigili del fuoco FOTO - VIDEO

Nella caserma di viale Pindaro si è svolta la cerimonia per l'87º anniversario dei vigili del fuoco, con la partecipazione di numerosi presenti e momenti di forte emozione. La celebrazione ha coinvolto il personale del comando provinciale e i rappresentanti delle istituzioni locali. La giornata ha visto anche la proiezione di foto e video che hanno ripercorso la storia del corpo.

Venerdì 27 febbraio anche nella caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara si è tenuta una cerimonia con dimostrazione pratica per l'87esimo anniversario dalla fondazione del corpo Tanta partecipazione e forti emozioni per la prima cerimonia in occasione dell'87esimo anniversario della fondazione del corpo dei vigili del fuoco, avvenuta nella caserma del comando provinciale in viale Pindaro. Si tratta della prima cerimonia di questa ricorrenza istituita quest'anno dal comando d'Italia. Alle ore 8,30 come da programma l'alza bandiera e successivamente il ricordo dei caduti nell'auditorium Petruzzi.