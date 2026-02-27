FOTO Fondazione dei Vigili del Fuoco il Comandante Capolongo | Sono cittadini che hanno scelto di fare del dovere

La Fondazione dei Vigili del Fuoco si è riunita per una cerimonia a cui ha partecipato il Comandante Capolongo. Durante l’evento, ha sottolineato che i vigili del fuoco sono cittadini che hanno scelto di dedicarsi al servizio, mettendo al primo posto il dovere e la preparazione. La celebrazione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e volontari, che si sono confrontati in un momento di riconoscimento.

"Non guardateli come supereroi. Guardateli come cittadini che hanno scelto di fare del dovere, della preparazione e del sacrificio la propria professione". Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Angelo Capolongo si è rivolto con queste parole alle scolaresche che questa mattina erano presenti presso il Comando in contrada Capodimonte per partecipare alle Celebrazioni dell'ottantasettesimo anniversario della fondazione del Corpo. Un momento solenne ma anche di rinnovato impegno da parte dei caschi rossi per una missione che celebra per la prima volta, come in tutta Italia, la festa istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili...