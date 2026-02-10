Emergenza sicurezza | controlli moltiplicati sul territorio

I carabinieri di Cittadella hanno intensificato i controlli nella notte tra ieri e oggi. Durante un servizio straordinario, hanno controllato numerose abitazioni e punti sensibili per prevenire furti e reati. L’operazione mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini nel territorio.

Nella serata di ieri 9 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a contrastare i furti in abitazione e ogni forma di reato predatorio. Il servizio si è concentrato nel comune di Fontaniva, intensificando le attività perlustrative nelle ore pomeridiane e serali. Nel corso dell'operazione, che ha visto l'impiego di diverse pattuglie delle stazioni di Cittadella, Tombolo, Gazzo Padovano e Carmignano di Brenta, unitamente ad equipaggi del Radiomobile della Compagnia di Cittadella, sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno e presidiate le principali arterie stradali con appositi posti di controllo.

