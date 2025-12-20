L’arrivo di due nuovi agenti e l’acquisto di nuova strumentazione per la Polizia locale di Garbagnate Milanese: l’amministrazione comunale migliora la sicurezza, sorveglianza e controllo sul territorio. Nei giorni scorsi sono entrati in servizio Nicole di Martino e Alessia Tavecchia che verranno inserite nel nucleo pronto intervento. Il parco auto è stato rinnovato con l’acquisto di un veicolo full hybrid, a basse emissioni, dotata anche di un defibrillatore per il soccorso dei cittadini, in modo particolare sugli incidenti stradali. Con questo nuovo Dae complessivamente quelli installati sulle auto del pronto intervento sono tre, a disposizione anche dei sanitari che ne faranno richiesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli sul territorio, arrivano i droni

