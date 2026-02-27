Le autorità federali degli Stati Uniti per l’immigrazione (DHS) hanno arrestato Ellie Aghayeva, studentessa della Columbia University. Dopo l’arresto, la ragazza è stata rilasciata grazie all’intervento di Mamdani. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti i servizi di immigrazione e un avvocato che ha assistito Aghayeva nel processo.

Le autorità federali degli Stati Uniti per l’immigrazione (DHS) hanno arrestato la studentessa della Columbia University Ellie Aghayeva. Il suo fermo è durato poche ore e la ragazza sarebbe stata rilasciata dopo l’intervento del presidente Donald Trump, su richiesta del sindaco di New York Zohran Mamdani. Aghayeva, originaria dell’Azerbaigian che studia neuroscienze e politica, non era stata pubblicamente collegata ad alcuna delle manifestazioni filopalestinesi che hanno sconvolto il campus della Columbia. Autodefinitasi creatrice di contenuti, ha un vasto seguito sui social, condividendo video sulla sua vita quotidiana e consigli su come affrontare l’università da immigrata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ellie Aghayeva, studentessa della Columbia arrestata dall’ICE e poi rilasciata grazie a Mamdani

Donna disabile arrestata durante un raid ICE a Minneapolis: finestrino rotto, poi trascinata fuori dall’autoDurante un’operazione dell’ICE a Minneapolis una donna disabile diretta dal medico è stata arrestata con la forza.

La bimba di 10 anni rilasciata dall’Ice dopo un mese di detenzione in TexasUna bimba di dieci anni del Minnesota è stata rilasciata dalla custodia dell’Ice dopo un mese di detenzione a Dilley, in Texas.

