La bimba di 10 anni rilasciata dall’Ice dopo un mese di detenzione in Texas

Una bambina di 10 anni del Minnesota è stata liberata dopo un mese di detenzione a Dilley, in Texas. La piccola era finita sotto custodia dell’Ice e ora torna a casa. La famiglia aspetta di capire cosa succederà ora.

Una bimba di dieci anni del Minnesota è stata rilasciata dalla custodia dell’ Ice dopo un mese di detenzione a Dilley, in Texas. Era stata fermata dagli agenti federali lo scorso 6 gennaio. Ora insieme alla madre potrà tornare a casa e ricongiungersi con il padre. La bambina si chiama Elizabeth Zuna Caisaguano frequenta una scuola nel distretto di Columbia Heights, un sobborgo di Minneapolis. La stessa città dove vive il bimbo di cinque anni rilasciato sempre da Dilley lo scorso fine settimana. La sua famiglia, originaria dell’ Ecuador, ha inoltrato una richiesta di asilo. La storia. Ma intanto crescono le preoccupazioni per la salute della bimba poiché i funzionari federali hanno confermato che a Dilley c’è un’epidemia di morbillo.🔗 Leggi su Open.online

Un episodio preoccupante si è verificato a Minneapolis, dove un'ordinanza ICE ha portato alla temporanea detenzione di una bambina di soli due anni, separandola dal suo ambiente familiare.

Una protesta pacifica in Texas si è trasformata in caos quando le forze dell’Ice hanno disperso i manifestanti con i lacrimogeni.

L'altro ieri una bimba di due anni è stata arrestata insieme al padre dagli agenti dell'Ice. L'uomo, un immigrato ecuadoriano, ha in corso una regolare procedura per la richiesta d'asilo negli Stati Uniti e non ha procedimenti giudiziari a suo carico. “La piccola ev facebook

Liam Conejos Ramos, il bimbo di cinque anni deportato dall' #Ice insieme al padre, deve essere rilasciato entro martedì dal centro #migranti in Texas dove si trova. x.com