Donna disabile arrestata durante un raid ICE a Minneapolis | finestrino rotto poi trascinata fuori dall'auto

Durante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, una donna disabile, accompagnata dal medico, è stata arrestata con la forza, dopo che il finestrino dell’auto è stato rotto e lei è stata trascinata fuori. L’incidente ha sollevato questioni sulle modalità di intervento e sui diritti delle persone con disabilità coinvolte nelle operazioni di sicurezza.

