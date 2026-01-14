Donna disabile arrestata durante un raid ICE a Minneapolis | finestrino rotto poi trascinata fuori dall'auto

Durante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, una donna disabile, accompagnata dal medico, è stata arrestata con la forza, dopo che il finestrino dell’auto è stato rotto e lei è stata trascinata fuori. L’incidente ha sollevato questioni sulle modalità di intervento e sui diritti delle persone con disabilità coinvolte nelle operazioni di sicurezza.

Molesta una giovane donna disabile in treno, gli altri passeggeri lo bloccano e fanno arrestare - Prima avrebbe cercato di non farla salire sul treno regionale, poi, una volta entrati nel convoglio, si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti della vittima, una giovane donna in sedia a ... blitzquotidiano.it

La “RISORSA” aggredisce ragazza disabile sul treno, arrestato. Una violenza che scuote le coscienze. Una donna disabile aggredita su un treno, salvata solo grazie al coraggio dei passeggeri che hanno fermato l’aggressore e fatto scattare l’arresto. Non pos facebook

Molesta una donna disabile in treno, bloccato da passeggeri e arrestato. Fermata la marcia del convoglio fino all'arrivo dei Carabinieri, l'uomo è ora in carcere #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.