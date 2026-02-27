Elisabetta Piccolotti perde la testa in tv | La verità? Cialtroni

Durante una trasmissione televisiva, una figura pubblica ha pronunciato parole forti, accusando alcuni colleghi di poca competenza. L’intervento ha attirato l’attenzione, creando dibattito tra gli spettatori e i commentatori sui social. La frase pronunciata ha fatto discutere, portando alla luce tensioni e divergenze all’interno del mondo dello spettacolo e della politica.

Forse la contro-programmazione non ci sarà, ma di sicuro c'è chi sta usando subito il Festival di Sanremo per fare campagna politica. Contro il governo di centrodestra, ovviamente, perché TeleMeloni è e sempre sarà. Prendete DiMartedì, su La7. La puntata, c'è da dirlo, non è il massimo della freschezza. E anche i temi trattati hanno un retrogusto di strumentalizzazione. L'opinionista di punta è Elsa Fornero. L'ex ministra in lacrime del governo Monti, quella degli esodati, per una sera molla la presa su Matteo Salvini e si concentra su Ignazio La Russa, colpevole di aver chiesto al conduttore di andare in pressing su Andrea Pucci per convincerlo a tornare sui suoi passi e salire sul palco dell'Ariston.