Juventus-Lecce Luciano Spalletti perde la testa in tv | Basta!

Dopo il pareggio tra Juventus e Lecce, Luciano Spalletti ha espresso la propria frustrazione in modo evidente durante le interviste post-gara. La sua reazione è stata influenzata dalle continue domande sul rigore sbagliato da Jonathan David, che ha compromesso la possibilità di vittoria per i bianconeri. Un episodio che ha attirato l'attenzione, evidenziando le tensioni in una partita combattuta.

Dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Lecce nella partita del 3 gennaio 2026, Luciano Spalletti ha mostrato frustrazione nelle interviste post-gara, perdendo la pazienza per le ripetute domande sul rigore sbagliato da Jonathan David, che ha di fatto impedito alla Juventus di vincere.Ai microfoni di RadioRai, il tecnico ha esploso: "Tutti mi state facendo la stessa domanda, ora anche basta. In campo hanno deciso così: chi si è preso la palla per tirare ha mostrato personalità. Chi l'ha ceduta forse non ne aveva abbasta, ma sono cose da campo, del momento". Spalletti, visibilmente amareggiato per un risultato che frena la striscia positiva della squadra, ha difeso comunque le scelte dei giocatori: "Il rigore? Mi ridite tutti la stessa cosa ovunque vada: hanno deciso così, in campo e basta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!" Leggi anche: Juventus-Torino formazioni ufficiali, la sorpresa di Luciano Spalletti Leggi anche: Dopo lo scudetto, la Roma perde anche la Champions? Intanto perde 2-1 contro la Juventus di Spalletti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Lecce; Spalletti sul rigore: L'errore di David? Secondo me dovevate batterlo voi!; Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: Mercato? Non ho bisogno di nulla; Spalletti: Il rigore? La prossima volta tiratelo voi. Interverrò io, ogni tanto mi garba anche decidere.... Juventus-Lecce, tanti tiri e un solo punto: Spalletti applaude la prestazione ma resta il rammarico - Lecce, 26 tiri e un solo punto: Spalletti applaude la prestazione ma resta il rammarico Ventisei tiri verso la porta, due pali colpiti, un rigore sbagliato e una ... tuttojuve.com

