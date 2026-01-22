Elisabetta Piccolotti elogia il comunismo | Voleva liberare le persone

Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Sinistra Italiana e sostenitrice del comunismo, ha espresso apprezzamento per questa ideologia, affermando che il comunismo mirava a liberare le persone. Durante un podcast, ha sottolineato le differenze tra comunismo e fascismo, evidenziando una prospettiva favorevole verso il primo. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico italiano, caratterizzato da diverse interpretazioni storiche e ideologiche.

Elisabetta Piccolotti in Fratoianni, quest'ultimo marito e capo di Sinistra Italiana di cui la suddetta è una dei pochissimi onorevoli in parlamento – niente a che fare col familismo, è roba di destra – la Piccolotti, dicevamo, durante la registrazione di un podcast ha dichiarato quanto segue: «C'è una bella differenza tra comunismo e fascismo.». Ecco, ce la spieghi onorevole: «Il comunismo ha, diciamo, nei suoi obiettivi teorizzati la liberazione delle persone». Vi risparmiamo l'obiettivo del fascismo, o meglio ve lo diciamo dopo perché adesso è secondario. Elenchiamo alcuni dei regimi comunisti che avevano tra i loro obiettivi la liberazione delle persone: l'Unione Sovietica ne ha liberate, dalla vita terrena, almeno 20 milioni (che gran cuore il baffone Stalin!); la Cina il triplo, "Mao il liberatore"; il Vietnam un milione; la Corea del Nord il doppio, stime simili a quelle della Cambogia.

