Elio Germano allo Stignani il teatro diventa un’agorà | Le parole cambiano le vite

Da ilrestodelcarlino.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio allo Stignani di Imola, il teatro si è trasformato in un luogo di confronto tra artisti e pubblico, con la presenza di Elio Germano. L’attore ha partecipato a un incontro che ha visto il teatro riempirsi di spettatori attenti e coinvolti. Durante l’evento, sono state pronunciate parole, poste domande e create pause che hanno dato vita a un dialogo vivace e partecipato.

Imola, 27 febbraio 2026 – Un teatro affollato, attento, partecipe. L’incontro di oggi pomeriggio allo Stignani ha trasformato il palcoscenico del Comunale in un’agorà, dove parole, domande e silenzi hanno costruito un confronto intenso tra artisti e città. Protagonisti Elio Germano e Teho Teardo, guidati dalle domande di Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino. Per oltre un’ora il dialogo ha attraversato i temi centrali di ‘La guerra com’è’, spettacolo in scena da inizio settimana con grande successo allo Stignani: la responsabilità dell’arte nel raccontare il presente, il confine tra testimonianza e rappresentazione, il valore della parola quando si misura con la sofferenza reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

elio germano allo stignani il teatro diventa un8217agor224 le parole cambiano le vite
© Ilrestodelcarlino.it - Elio Germano allo Stignani, il teatro diventa un’agorà: “Le parole cambiano le vite”

Leggi anche: Evento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblico

Germano e Teardo allo Stignani . Sette recite più un evento specialeUn dialogo aperto sulla guerra, i diritti e la responsabilità dell’arte nel raccontare il presente.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Germano allo Stignani in ‘La guerra com’è’; Elio Germano e Teho Teardo incontrano il pubblico imolese; Evento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblico; Germano e Teardo allo Stignani . Sette recite più un evento speciale.

elio germano allo stignaniGermano allo Stignani in ‘La guerra com’è’Prosegue fino a domenica al teatro Ebe Stignani la settimana di repliche di ‘La guerra com’è’, lo spettacolo che ... ilrestodelcarlino.it

elio germano allo stignaniEvento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblicoVenerdì alle 18 il confronto, moderato dal nostro vicedirettore Valerio Baroncini, partendo da ’La guerra com’è’. Guerra, diritti, responsabilità individuale e collettiva i nodi centrali, prima dello ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.