Elio Germano allo Stignani il teatro diventa un’agorà | Le parole cambiano le vite

Oggi pomeriggio allo Stignani di Imola, il teatro si è trasformato in un luogo di confronto tra artisti e pubblico, con la presenza di Elio Germano. L’attore ha partecipato a un incontro che ha visto il teatro riempirsi di spettatori attenti e coinvolti. Durante l’evento, sono state pronunciate parole, poste domande e create pause che hanno dato vita a un dialogo vivace e partecipato.

Imola, 27 febbraio 2026 – Un teatro affollato, attento, partecipe. L'incontro di oggi pomeriggio allo Stignani ha trasformato il palcoscenico del Comunale in un'agorà, dove parole, domande e silenzi hanno costruito un confronto intenso tra artisti e città. Protagonisti Elio Germano e Teho Teardo, guidati dalle domande di Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino. Per oltre un'ora il dialogo ha attraversato i temi centrali di 'La guerra com'è', spettacolo in scena da inizio settimana con grande successo allo Stignani: la responsabilità dell'arte nel raccontare il presente, il confine tra testimonianza e rappresentazione, il valore della parola quando si misura con la sofferenza reale.