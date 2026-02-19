Germano e Teardo allo Stignani Sette recite più un evento speciale

Elio Germano e Teho Teardo sono arrivati a Imola per uno spettacolo che affronta temi come guerra e diritti. La causa è il desiderio di usare l’arte come mezzo di riflessione sul presente. Venerdì 27 febbraio alle 18, al teatro Ebe Stignani, gli artisti terranno sette recite e un evento speciale. Durante l’incontro, Germano e Teardo dialogheranno con il pubblico, condividendo le loro idee e le sfide di rappresentare temi così complessi sul palco. La serata si preannuncia intensa e coinvolgente.

Un dialogo aperto sulla guerra, i diritti e la responsabilità dell' arte nel raccontare il presente. È quello che animerà il pomeriggio di venerdì 27 febbraio al teatro Ebe Stignani, dove alle 18 Elio Germano e Teho Teardo incontreranno il pubblico imolese. L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. L'evento, moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, si inserisce nella settimana di repliche dello spettacolo ' La guerra com'è ', che vede i due artisti protagonisti sul palco dello Stignani. Sette le repliche in cartellone: da lunedì 23 a sabato 28 febbraio alle 21 e domenica 1° marzo alle 15.