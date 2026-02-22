Valentino PD | La Provincia torni motore di sviluppo e coesione per tutto il territorio

Valentino, rappresentante del PD, denuncia che le Province sono rallentate a causa di risorse insufficienti e di funzioni limitate. La mancanza di fondi adeguati impedisce loro di svolgere ruoli strategici per lo sviluppo locale. Questa situazione blocca progetti importanti e ostacola la crescita del territorio. Valentino insiste sulla necessità di riattivare le Province come motore di iniziative e investimenti. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali in modo concreto.

© Anteprima24.it - Valentino (PD): “La Provincia torni motore di sviluppo e coesione per tutto il territorio”

Tempo di lettura: 2 minuti “Partiamo da un dato oggettivo: oggi le Province operano con funzioni ridotte e, troppo spesso, senza un adeguato sostegno finanziario. Questa condizione limita fortemente la capacità di programmazione e di intervento, soprattutto in territori complessi come quello della Provincia di Benevento”. Così Carmine Valentino candidato nella lista del Partito Democratico per il rinnovo del Consiglio Provinciale alla Rocca dei Rettori. “Temi cruciali come viabilità, edilizia scolastica, infrastrutture idriche e fognarie, tutela ambientale e valorizzazione turistica – continua Valentino – richiedono strumenti adeguati, risorse certe e una pianificazione di medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Giuli: “La cultura è motore di sviluppo, coesione sociale e crescita sostenibile” Pd, la visita di Orlando: "Sviluppo e coesione, una visione comune"Andrea Orlando ha visitato la provincia di Ferrara per portare avanti il suo impegno sui temi dello sviluppo e della coesione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La missione impossibile di Barbara, candidata dem alla Provincia; Miracolo, il Pd è d’accordo: ok ai congressi provinciali, candidature entro il 3 aprile; Referendum Giustizia, gli incontri organizzati dal Pd in provincia di Modena per approfondire le ragioni del ‘No’; Elezioni per il presidente della Provincia, il centrosinistra sceglie Barbara Petroni. Ogni domenica sulle pagine della Piazza, sulla Provincia pavese, lo speciale Il gusto della provincia: recuperiamo qui la ricetta di chef Giovanni Ricciardella, che le cene romantiche non si fanno mica solo a San Valentino - facebook.com facebook