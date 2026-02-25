Le pagelle | Elettra Lamborghini brutta copia 4; Tommaso Paradiso finalmente una canzone 7 Sayf che spessore 7,5

E quando pensavamo di esserci liberati dai tormentoni latin ecco un pezzo da trenino alimentato da merengue e reggaeton. Fateci scendere.- La scaletta della seconda serata di Sanremo?- Il racconto in diretta della prima serata di Sanremo?- La classifica di Sanremo 2026 dopo la prima serata?- Gli ascolti della prima serata di Sanremo?- Il giudizio di Aldo Grasso: «Rimpatriata, sembra "Tale e Quale Show"» Coppia anche nella vita, qui diventano dei Bonnie e Clyde dei sentimenti. Un pop elettronico leggero che non tradisce le loro origini indie con un arrangiamento vintage anni 7080: più Chic e Poveri che Ricchi e Poveri. Un po’ Caracas, un po’ Napoli. Un po’ tarantella, un po’ reggaeton. Un po’ troppo. Il rap oltre il triangolo maledetto bitch street money. William è dentro a quello che canta, emozioni, empatia, ricerca di identità personale e collettiva. «Il meglio di me» non è forse il meglio che ha fatto in carriera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Le pagelle: Lamborghini, brutta copia della Carrà (4); Pravo non aggiunge nulla alla storia (5,5)Il giudizio sulle performance della prima serata del Festival della Canzone Italiana deriva da critiche dirette ai partecipanti.

Sanremo, per bookies Tommaso Paradiso e Sayf i favoriti fra i debuttantiSanremo, per i bookmaker Tommaso Paradiso e Sayf sono i candidati più probabili tra i debutti.

Elettra Lamborghini su tutte le furie, il messaggio nella notte dopo la prima di Sanremo: Noi ci sbattiamo dalla mattina alla seraNotte insonne per Elettra Lamborghini dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Non per l'adrenalina per il caos vicino al suo hotel. Reduce dall’esibizione all’Ariston insieme agli altri 29 ... today.it

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Lamborghini sfreccia ma senza motore, Dargen professionista dell’estate, Luché nudo e crudo, Sal Da Vinci gioca le sue carte ...Da Lamborghini senza voce a Dargen professionista dell'estate: le pagelle dei 20 artisti nella prima serata di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

“Stanca morta, mentalmente e fisicamente” Elettra Lamborghini ha sbottato sui social nella notte dopo l’esibizione a Sanremo. Cosa è successo una volta rientrata in hotel. Lo sfogo della cantante - facebook.com facebook

"Dopo l'esibizione non ho capito più niente per un'oretta!", Elettra Lamborghini in diretta a La Famiglia Giù Al Nord ci racconta la sua prima esibizione al Festival di #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com