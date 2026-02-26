“Sai che il Santo, questo Santo Remo, ha fatto un miracolo vero. Tutti intonati, nessuno che ha steccato”. Iva Zanicchi è piacevolmente impressionata dalle esibizioni dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. All’indomani della prima puntata, ospite di Alberto Matano a Vita in diretta, la cantante commenta la top 5 della sala stampa (“La classifica mi sta anche bene”) per poi esprimere un giudizio sui big. Il parere di Iva Zanicchi sulla performance di Elettra Lamborghini. Tutti promossi per l’Aquila di Ligonchio, anche gli insospettabili, come Elettra Lamborghini. La “twerking queen” è oggetto però di un lapsus da parte di Iva Zanicchi, che non ricorda il suo nome e scambia un marchio d’auto per un altro: “Tutti, anche quelli, insomma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi è piaciuta Elettra Ferrari”, il lapsus di Iva Zanicchi su Lamborghini. “È stata la più intonata, il Santo Remo ha fatto il miracolo”

Leggi anche: Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: “Mi è piaciuta Elettra… Ferrari”

“La morte di mio fratello il lutto più doloroso insieme a quella del mio compagno Fausto. Lui non mi ha mai tradita, quando stava male mi ha chiesto di farlo ridere”: così Iva ZanicchiLa cantante ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, dalla perdita dolorosa del fratello e del compagno ai successi musicali Nella puntata di...

Temi più discussi: Elettra Lamborghini diventa... Ferrari, a Sanremo il lapsus di Iva Zanicchi; Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: Mi è piaciuta Elettra… Ferrari; Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: Mi è piaciuta Elettra... Ferrari; Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: Mi è piaciuta Elettra… Ferrari.

Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: Mi è piaciuta Elettra… FerrariZanicchi si è detta sorpresa dall'intonazione generale di tutti gli artisti: Il santo Remo ha fatto un miracolo vero, tutti intonati, nessuno ha steccato, ... vicenzareport.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: Mio marito è qui ma non ho voglia di bombare altrimenti non canto più | VIDEOTra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio Elettra Lamborghini, che continua a regalare momenti esilaranti sia dentro che fuori dall’Ariston. Dopo essersi lamentata dei festini ... tpi.it

La dovete finire. ” È stato questo l’avvertimento scherzoso lanciato da Elettra Lamborghini direttamente a Laura Pausini dopo la sua seconda performance all’Ariston. Appena scesa dal palco, la cantante è tornata sull’argomento che l’ha tenuta sveglia: la notte - facebook.com facebook