Elettra Lamborghini ha trovato una soluzione ai ‘festini bilaterali’ | Lascio Sanremo e dormo a Montecarlo

Elettra Lamborghini ha deciso di lasciare Sanremo e trascorrere una notte a Montecarlo per risolvere i problemi di insonnia durante il festival. La cantante ha annunciato questa scelta, che consiste nel lasciare la città e dormire in un’altra località, per trovare sollievo dai disturbi del sonno. La decisione è stata comunicata pubblicamente dalla stessa artista.

Elettra Lamborghini sceglie la via più diretta per risolvere il problema dell' insonnia sanremese: lasciare la città per una notte e dormire a Montecarlo. " Stasera vi frego. vado a dormire a Montecarlo. Tiè ", scrive sui social, trasformando un disagio personale in un caso mediatico che accompagna questa edizione del Festival. Al centro della polemica, i rumorosi " festini bilaterali ", espressione diventata virale nel giro di poche ore. La cantante, in gara con "Voilà", denuncia da giorni il volume eccessivo della musica notturna nei pressi degli hotel degli artisti. La vicenda, partita come uno sfogo, si è trasformata in uno dei tormentoni paralleli della kermesse 2026.