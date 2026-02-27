Elettra Lamborghini fugge dai ‘festini bilaterali’ | Stasera vi frego lascio Sanremo e dormo a Montecarlo

Da quotidiano.net 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini ha deciso di abbandonare i festini bilaterali durante il Festival di Sanremo 2026, annunciando di lasciare la città e trasferirsi a Montecarlo. La cantante ha comunicato la sua scelta con una battuta, lasciando intendere di preferire un’altra destinazione rispetto agli eventi notturni. La sua decisione ha suscitato qualche sorpresa tra i presenti e gli addetti ai lavori.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Non dormire è un problema per chi partecipa al Festival di Sanremo 2026, considerando anche le lunghe serate all'Ariston e le prove martellanti dal mattino successivo. Lo sa bene Elettra Lamborghini, in gara con il brano 'Voilà', che ha trasformato la sua insonnia in un vero e proprio tormentone nazionale, culminato in una mossa drastica: l’auto-esilio temporaneo a Montecarlo. Tutto è iniziato nella notte successiva alla prima serata, quando la cantante bolognese ha affidato a X uno sfogo diventato immediatamente virale. Mentre la Riviera celebrava il ritorno della kermesse, Elettra implorava di far abbassare la musica nei pressi degli hotel dei cantanti, dichiarandosi "stanca morta" e impossibilitata a riposare a causa del volume devastante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

elettra lamborghini fugge dai 8216festini bilaterali8217 stasera vi frego lascio sanremo e dormo a montecarlo
© Quotidiano.net - Elettra Lamborghini fugge dai ‘festini bilaterali’: “Stasera vi frego, lascio Sanremo e dormo a Montecarlo"

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei festini bilaterali: “Stasera vi frego”Continua la battaglia di Elettra Lamborghini contro i festini bilaterali che non la fanno dormire al Festival di Sanremo 2026.

Leggi anche: Elettra Lamborghini, scacco matto ai festini di Sanremo: “Stasera vi frego…”

Elettra Lamborghini, choc e rabbia: “Vergogna, ho denunciato tutti”

Video Elettra Lamborghini, choc e rabbia: “Vergogna, ho denunciato tutti”

Discussioni sull' argomento Elettra Lamborghini fugge dai ‘festini bilaterali’: Stasera vi frego, lascio Sanremo e dormo a Montecarlo; Elettra Lamborghini fugge da Sanremo | A Montecarlo per dormire.

elettra lamborghini fugge daiElettra Lamborghini via da Sanremo per i festini bilaterali/ Vado a Monte Carlo poi frecciata su classificaElettra Lamborghini lascia Sanremo per i festini bilaterali per i quali non riesce a dormire: Vado a Monte Carlo. Poi la frecciata sulla classifica ... ilsussidiario.net

elettra lamborghini fugge daiSanremo, dietro le quinte Elettra Lamborghini esplode: La dovete smettereLa notte insonne si è trasformata in un caso pubblico. Durante la seconda serata di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha portato sul palco dell’Ariston una polemica nata poche ore prima sui social, ... baritalianews.it