Elettra Lamborghini fugge dai ‘festini bilaterali’ | Stasera vi frego lascio Sanremo e dormo a Montecarlo

Elettra Lamborghini ha deciso di abbandonare i festini bilaterali durante il Festival di Sanremo 2026, annunciando di lasciare la città e trasferirsi a Montecarlo. La cantante ha comunicato la sua scelta con una battuta, lasciando intendere di preferire un’altra destinazione rispetto agli eventi notturni. La sua decisione ha suscitato qualche sorpresa tra i presenti e gli addetti ai lavori.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Non dormire è un problema per chi partecipa al Festival di Sanremo 2026, considerando anche le lunghe serate all'Ariston e le prove martellanti dal mattino successivo. Lo sa bene Elettra Lamborghini, in gara con il brano 'Voilà', che ha trasformato la sua insonnia in un vero e proprio tormentone nazionale, culminato in una mossa drastica: l'auto-esilio temporaneo a Montecarlo. Tutto è iniziato nella notte successiva alla prima serata, quando la cantante bolognese ha affidato a X uno sfogo diventato immediatamente virale. Mentre la Riviera celebrava il ritorno della kermesse, Elettra implorava di far abbassare la musica nei pressi degli hotel dei cantanti, dichiarandosi "stanca morta" e impossibilitata a riposare a causa del volume devastante.