Elettra Lamborghini scacco matto ai festini di Sanremo | Vado a dormire a Montecarlo tiè

Elettra Lamborghini interrompe i suoi festini di Sanremo annunciando che si sposterà a Montecarlo per andare a dormire. La cantante ha condiviso sui social questa decisione, lasciando intendere che il suo soggiorno nella città ligure si sta avvicinando alla fine. La scelta ha attirato l’attenzione di chi la segue, creando un nuovo episodio nella sua presenza nel festival.

(Adnkronos) – Nuovo capitolo della saga Elettra Lamborghini contro i "festini bilaterali" nelle notti di Sanremo. "Stasera vi frego..sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè". Così, su Instagram, la cantante in gara fa sapere di aver risolto alla radice il problema del sonno che la affligge dall'inizio di questo festival. La cantante da giorni lamenta infatti l'eccessivo chiasso delle notti sanremesi: un tema che ieri ha portato anche sul palco dell'Ariston lamentandosi scherzosamente con i conduttori Conti e Pausini. "Se non smettono coi festini bilaterali scendo giù col megafono", aveva detto fra gli applausi, prima di lasciare il palco.