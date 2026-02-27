Elettra Lamborghini fugge da Sanremo | A Montecarlo per dormire

Elettra Lamborghini ha lasciato il palco di Sanremo per spostarsi a Montecarlo, dove intende passare la notte. La cantante ha annunciato di aver deciso di andare via dalla città, preferendo riposare in un’altra località. La sua partenza è stata comunicata durante l’evento, e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

