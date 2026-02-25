Bologna, 25 febbraio 2026 – La musica. E il resto (non) scompare. E’ vero che da sempre fa ballare le persone con i suoi tormentoni, ma questa volta Elettra Lamborghini non ha dubbi: bisogna abbassare il volume. La cantante, in concorso al festival di Sanremo con il brano Voilà si è infatti sfogata su X durante la notte dopo la prima puntata. Il motivo? La musica un po’ troppo alta nei dintorni dell’albergo a Sanremo. “ Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego – ha scritto Elettra – . La musica è devastante!! Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire giuro”. Elettra Lamborghini, piume e abito oro per un look Barocco: a Sanremo l’omaggio a Raffaella Carrà Come prevedibile, subito si sono scatenati tantissimi commenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Basta con la musica dei festini”, Elettra Lamborghini sbotta su X perché non riesce a dormire a Sanremo

