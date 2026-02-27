Elettra Lamborghini a Sanremo | Dieta a base di proteine per la voce leg press per i glutei

Durante il Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha condiviso alcune abitudini legate alla sua routine di preparazione. Ha spiegato di seguire una dieta a base di proteine per preservare la voce e di allenarsi con il leg press per i glutei. Nei giorni della manifestazione, si è anche lasciata andare a una

Voilà, Elettra Lamborghini torna così a Sanremo con il suo nuovo brano che promette essere il nuovo tormentone dei prossimi mesi. E anche questa volta, la cantante, attrice, modella e presentatrice accende il palco, con la sua energia, presenza scenica e una forma fisica eccellente. Sui social è diventata virale la preparazione alla sua seconda partecipazione all’evento canoro più atteso in Italia. E noi l’abbiamo incontrata per farci raccontare tutti i retroscena della sua bellezza. Leggi anche: Elettra Lamborghini spiega cosa sono i festini bilaterali: "Sono andata a letto alle 4,30!" Elettra Lamborgini ci racconta di aver mantenuto un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La rigida preparazione di Elettra Lamborghini per Sanremo: “Dieta strettissima, aerosol tutti i giorni”Elettra Lamborghini sta prendendo molto sul serio la sua seconda partecipazione sanremese.

Basta festini bilaterali! La crociata di Elettra Lamborghini a SanremoLa cantante 31enne si era già lamentata su X: «Fate abbassare la musica di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti».

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ferma un festino e balla in strada con le Las Ketchup, Balivo sentenzia: CringissimoDal racconto della notte movimentata a Monte Carlo di Elettra, al balletto con le Las Ketchup, passando per le battute di Caterina Balivo in diretta a La Volta Buona. libero.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 fa ballare l'Ariston con VoilàPop, spettacolo e ironia: la promessa di ritmo ed energia di una canzone pensata per far muovere..il bum bum. La cover di Asereje con Las Ketchup ... rainews.it

Una frase detta quasi per scherzo è diventata il tormentone di questo Festival: “festini bilaterali”. Elettra Lamborghini li cita dal palco, li denuncia sui social, scappa a Montecarlo per dormire. E intanto costruisce uno dei racconti più virali di Sanremo 2026. Ma c - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Elettra Lamborghini alla sua seconda partecipazione a Sanremo 2026 con Voilà x.com